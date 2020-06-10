Жительницу Первоуральска оштрафовали за комментарий про коронавирус

https://static.news.ru/photo/95fbfbfc-ab24-11ea-a28d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жительницу Первоуральска Свердловской области оштрафовали за комментарий в соцсети о том, что коронавируса нет.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные судебного участка №2, в котором рассматривалось дело. В комментарии женщина заявила, что «нет никакого коронавируса», «это мировая игра политиков».

Наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, — сообщили в участке.

В сообщении говорится, что женщину признали виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьёй 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации). Свою вину жительница Первоуральска признала.

Ранее NEWS.ru писал о том, что уголовное дело в отношении участницы шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница!» Анны Михеевой за нападение на полицейских прекращено. Девушка получит штраф.