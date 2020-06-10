Жительницу Первоуральска оштрафовали за комментарий про коронавирус

Жительницу Первоуральска Свердловской области оштрафовали за комментарий в соцсети о том, что коронавируса нет.
Об этом
Наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, — сообщили в участке.
В сообщении говорится, что женщину признали виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьёй 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации). Свою вину жительница Первоуральска признала.
Ранее NEWS.ru писал о том, что уголовное дело в отношении участницы шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница!» Анны Михеевой за нападение на полицейских прекращено. Девушка получит штраф.
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