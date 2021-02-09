Жительницу Новосибирска преследовали приставы из-за долгов её тёзки

https://static.news.ru/photo/1bbac102-6ac8-11eb-8b5d-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Жительнице Новосибирска Екатерине Кузнецовой пришлось доказывать судебным приставам, что она является законопослушным гражданином и не имеет долгов по обязательным платежам. Год назад женщина получила СМС, в котором говорилось, что её счёт для выплаты ипотеки скоро арестуют.

Как пишет «КП-Новосибирск», сибирячка оказалась в неприятной ситуации из-за своей тёзки и однофамилицы из Владивостока, имеющей долги по «коммуналке». У женщин к тому же совпали даты рождения. Кузнецова из Новосибирска после получения сообщения от приставов обратилась в Пенсионный фонд, где и выяснили, что речь идёт об ошибке. Однако приставы не спешили снимать задолженность и продолжали донимать женщину требованиями выплатить несуществующие задолженности.

Мне было совсем не смешно. Когда с тебя пытаются стрясти почти 25 тысяч рублей и скоро могут арестовать счета, а у тебя ипотека и лишних денег нет, — не до смеха. Счёт для платежей зарегистрирован на меня, если бы его арестовали — как бы я платила банку за квартиру? Я неделю жила на нервах, — рассказала жительница Новосибирска

Кузнецова пыталась найти свою тёзку во Владивостоке и привлечь её к решению проблемы. Однако затея успехом не увенчалась, так как жительница Приморья практически не появлялась в Сети.

Обращения к приставам Москвы, Новосибирска, Владивостока также не давали результата. Ситуация начала разрешаться после жалобы, оставленной Кузнецовой на портале госуслуг. Заявление о путанице с долгами было принято в работу.

Самое неприятное, что ты остаёшься с этим один на один. Некоторые знакомые даже подшучивали, мол, «почему не взяла фамилию мужа после свадьбы». Я даже не знаю, что помогло — наверное, только жалоба на пристава на «Госуслугах». Иначе пришлось бы идти в суд, — посетовала жительница Новосибирска.

Как передавал NEWS.ru, в России число неплательщиков по займам в 2020 году увеличилось на 2,4 миллиона и составило 12,9 млн человек. При этом сумма долгов выросла за год с 2,6 до 2,7 млрд рублей, свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).