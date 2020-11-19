Жительницу Калининграда оштрафовали на 350 тысяч за репост в соцсети

https://static.news.ru/photo/65bf1b88-2a93-11eb-9e48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выездная коллегия второго Западного окружного военного суда посчитала виновной в оправдании терроризма жительницу Калининграда Людмилу Стеч. Женщина получил штраф в размере 350 тысяч рублей за репост в социальной сети «ВКонтакте», рассказала её адвокат Мария Бонцлер.

Суд приговорил молодую женщину к штрафу в размере 350 тысяч рублей, — сказала юрист.

Оправданием терроризма в суде посчитали репост публикации о взрыве в здании ФСБ в Архангельске. Стеч не знала, что запись оценят таким образом, отметила адвокат. При этом прокурор просил назначить за репост наказание в виде пяти лет и шести месяцев заключения в колонии общего режима, передаёт «Интерфакс».

31 октября 2019 года женщина сделала репост записи группы «Народная самооборона» о теракте в здании архангельской УФСБ. Тогда 17-летний анархист Михаил Жлобицкий взорвал бомбу, в результате чего погиб, а трое сотрудников службы пострадали. Террорист написал записку, в которой объяснял поступок фабрикацией дел и пытками людей со стороны сотрудников ФСБ.

Ранее, как писал NEWS.ru, писательница из Барнаула Анна Самойлова опубликовала книгу под названием «Репост», написанную по материалам уголовных дел за репосты. К главному герою по имени Денис Моргунов однажды пришли с обыском, а затем заковали в наручники и увезли в Центр по противодействию экстремизму.