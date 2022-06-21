Жительницу Хабаровска будут судить за ненависть к государственной власти Жительницу Хабаровска отправят под суд за экстремизм из-за ненависти к госвласти

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Жительницу Хабаровска отправят под суд по за экстремизм по причине ненависти к государственной власти. об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Хабаровскому краю. В настоящий момент правоохранители завершили расследование, материалы уголовного дела переданы в Центральный районный суд города.

Завершено расследование уголовного дела по части 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности...) в отношении гражданки РФ, жительницы Хабаровска. Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой Хабаровского края обвинительным заключением переданы в Центральный районный суд Хабаровска, — говорится в сообщении ФСБ.

По данным силовых структур, женщина «придерживаясь взглядов социальной розни и руководствуясь мотивами ненависти к представителям высших органов госвласти» публиковала материалы в интернете, где призывала к действиям экстремистского характера в отношении высших государственных лиц страны и сотрудников правоохранительных органов.

Как пишет «КП-Хабаровск», женщина размещала открытые для всех читателей посты в мессенджере, где агрессивно высказывалась о действующей власти и призывала к противоправым действиям читателей.

В настоящий момент для подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По решению суда, ей может быть назначен штраф до 300 тысяч рублей, до трёх лет принудительных работ, арест на срок до полугода или лишение свободы сроком до четырех лет.