Москвичкам раздадут 150 тысяч цветов 8 марта: фото с улиц столицы Москвичкам раздадут 150 тысяч цветов 8 марта

Фото: Василий Кузьмиченок/АГН «Москва»

Поздравление с 8 Марта на улицах Москвы

В Международный женский день волонтеры дарят москвичкам живые цветы на улицах столицы. Женщин радуют более чем на 100 городских площадках, в том числе в саду имени Н. Э. Баумана, в парке «Ходынское поле», в парке Дружбы, в Лианозовском парке, в Бабушкинском парке, в Измайловском парке, в зоне отдыха «Покровский берег», в парке «Зарядье», на ВДНХ и в парке Горького. Всего в городе планируют раздать около 150 тысяч цветов.

Также жительниц столицы с цветами будут встречать у Большого театра, на Триумфальной площади, на Северном речном вокзале, на Никольской и других улицах в центре города, а также у станций метро, в вузах и в медучреждениях.

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин рассказал, что подаренным на 8 Марта тюльпанам можно максимально продлить жизнь, если поставить их в чистую проточную воду комнатной температуры. Он также посоветовал обрезать стебли тюльпанов под углом под струей проточной воды, чтобы они лучше поглощали влагу.

Специалисты Управления Россельхознадзора посоветовали выбирать в подарок на 8 Марта букеты с полураскрытыми цветами. Распустившиеся бутоны будут выглядеть роскошнее, но простоят недолго. при покупке цветов стоит обратить внимание на стебли. Они не должны быть сухими. Чтобы понять, свежий цветок или нет, следует отодвинуть лепесток: он должен будет принять прежнюю форму. Если лепесток несвежий, он будет выглядеть вялым и слабым, а также легко осыпется.

Президент России Владимир Путин также поздравил россиянок с 8 Марта. Глава государства в видеообращении по случаю праздника заметил, что ими «невозможно не восхищаться». Также он подчеркнул, что считает материнство одним из самых потрясающих предназначений женщины. По мнению Путина, это трудное и ответственное дело, однако оно приносит много радости и счастья.

Самые яркие моменты с улиц столицы 8 марта — в галерее NEWS.ru.