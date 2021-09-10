Жительница Ямала стала жертвой буллинга «Мужского государства»

Жительницу Ямала массово стали атаковать и преследовать в соцсетях после того, как она оставила один короткий комментарий в поддержку «Тануки». Об этом сообщает портал «Ямал-Медиа».

Я просто оставила комментарий под постом «Тануки». Поддержала их рекламную кампанию. Фото темнокожих людей с едой — это не пропаганда. Теперь мне пришлось закрыть все аккаунты из-за шквала негативных сообщений и комментариев, — посетовала северянка.

Шквал негатива обрушился на женщину после того, как её комментарий заметил лидер «Мужского государства» Владислав Поздняков, сделал скриншоты и опубликовал в своём Telegram-канале на растерзание единомышленникам.

При этом масштабы преследования разрослись до такой степени, что угрозы и оскорбления начали приходить на рабочие аккаунты, а телефон не смолкал от звонков с незнакомых номеров, рассказала женщина.

Она отметила, что страшно, когда масштаб подобных преследований из Сети может выйти в реальную жизнь. Тогда вообще неизвестно, как защищаться от таких людей. Единственное, что можно было сделать на данный момент, так это написать заявление в правоохранительные органы, чтобы призвать организаторов травли к ответственности.

Ранее полицейские по всей Москве получали сообщения о взрывных устройствах в ресторанах «Тануки». Директор сети по маркетингу рассказал, что связывает происходящее с угрозами, которые поступали от националиста Владислава Позднякова и сторонников его организации «Мужское государство».