Жительница Вязьмы рассказала о медведе, растерзавшем рабочего кафе Жительница Вязьмы рассказала, что растерзавший рабочего медведь часто голодал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медведь из придорожного кафе в городе Вязьме, растерзавший рабочего, часто голодал, рассказала NEWS.ru местная жительница Светлана. Женщина отметила, что животное содержали в ужасных условиях, в клетке не было убрано, а сам медведь большую часть времени лежал, не двигаясь. Однажды его уже хотели забрать в питомник, однако этого не произошло.

Еще пять лет назад этого медведя хотели забрать в питомник, даже комиссия приезжала. Но в итоге не отдали. Все, кто посещает кафе, отмечали, что животное содержится в ужасных условиях. Часто голодал. Уж не знаю, как произошла именно эта трагедия с рабочим. Но давно пора понять, что дикое животное на то и дикое. Рядом с кафе, где бегают дети и животные, ему не место, — поделилась Светлана.

В четверг, 1 февраля, Telegram-канал Mash сообщил, что животное укусило 47-летнего мужчину, который чистил его клетку от снега и провалился сквозь прутья. Балу схватил его за ногу, после чего рабочий умер от остановки сердца — предварительно, не выдержав боли.

По данным канала, было принято решение усыпить медведя. Также по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в городе Кедрово Томской области родители боялись отпускать детей в школу из-за дикого медведя, вышедшего из леса и прогулявшегося по улицам в ночное время суток. Тогда местное отделение полиции установило патрули у школы, чтобы обезопасить учащихся.