Женщина подала на развод после одного телефонного звонка Жительница Турции разводится с мужем из-за его звонка маме после землетрясения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Стамбуле местная жительница собирается расторгнуть брак из-за поведения супруга во время чрезвычайной ситуации, сообщил адвокат Эргюн Казаныр в соцсети X. К нему обратилась женщина, которая заявила, что ее муж после землетрясения сначала звонил матери, а не ей.

По словам женщины, после первых подземных толчков она с ребенком эвакуировалась во двор, где с трудом смогла дозвониться до мужа. Тот пообещал скоро приехать, и семья осталась ждать его с разряженным телефоном. Когда супруг появился, жена попросила его телефон, чтобы связаться с родственниками. В истории звонков она обнаружила, что муж первым делом позвонил не ей, а своей матери, проживающей в 200 км от Стамбула в одноэтажном доме в Дюздже. В итоге женщина решила разойтись с супругом: по ее словам, она не может жить с человеком, который не считает ее приоритетом.

Вечером 25 апреля в Стамбуле произошло новое землетрясение магнитудой 4,3. Эпицентр находился в 28 км юго-западнее района Эсеньюрт, а глубина очага составила 10 км.

Многие стамбульцы разместились в палатках в парках. Муниципальные службы не оставили граждан и обеспечивают их водой и едой. Однако жители турецкой столицы отказываются возвращаться в дома, несмотря на заверения властей. Утром 26 апреля был зафиксирован еще один подземный толчок магнитудой 3,7.