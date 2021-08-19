Жительница Ставрополья получила срок за попытку продажи ребёнка

В Ставропольском крае осудили женщину, которая выставила на продажу своего новорождённого ребёнка. Суд приговорил её к двум годам и трём месяцам колонии, сообщается на сайте краевого управления СКР.

Согласно материалам уголовного дела, во второй половине 2019 года беременная женщина решила продать своего ребёнка, которому предстояло появиться на свет в начале 2020 года. На размещённое ей в Интернете объявление откликнулась другая женщина. Они договорились о сделке, сумма которой составила 50 тысяч рублей.

После рождения ребёнка мать предоставила больнице для его оформления документы покупательницы. Однако медики заметили различия во внешности и документах и сообщили в правоохранительные органы.

Кроме матери младенца, суд вынес приговор пособнице покупательнице. Та получила три года лишения свободы условно, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полицейские Дагестана задержали 28-летнюю жительницу Махачкалы за продажу новорождённого ребёнка. Младенца она оценила в 800 тысяч рублей. О её намерениях в полицию сообщила женщина, которая собиралась купить ребёнка.