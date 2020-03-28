Правительство Смоленской области сообщило о заразившейся коронавирусом жительнице региона. По данным местных властей, женщина вернулась в Россию из Турции.
В настоящий момент она госпитализирована,
Инфицированная соблюдала режим самоизоляции после приезда. Она почувствовала недомогание и вызвала медиков. Люди, которое контактировали с ней, соблюдают режим строгой изоляции и находятся под наблюдением. При этом у них нет симптомов COVID-19.
Согласно последним данным, в России общее число заражённых составляет 1264 человек. Количество выздоровевших составляет 49 человек, умерли пятеро. В мире заразились более 600 тысяч. Жертвами болезни стали 27,5 тысячи человек, выздоровели свыше 135 тысяч.
Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье выписали из больницы двух человек, вылечившихся от коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 49 случаев заражения.
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