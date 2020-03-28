https://static.news.ru/photo/25c2de62-70e8-11ea-99c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Правительство Смоленской области сообщило о заразившейся коронавирусом жительнице региона. По данным местных властей, женщина вернулась в Россию из Турции.

В настоящий момент она госпитализирована, передаёт РИА Новости. Врачи оценивают состояние пациентки как удовлетворительное.

Инфицированная соблюдала режим самоизоляции после приезда. Она почувствовала недомогание и вызвала медиков. Люди, которое контактировали с ней, соблюдают режим строгой изоляции и находятся под наблюдением. При этом у них нет симптомов COVID-19.

Согласно последним данным, в России общее число заражённых составляет 1264 человек. Количество выздоровевших составляет 49 человек, умерли пятеро. В мире заразились более 600 тысяч. Жертвами болезни стали 27,5 тысячи человек, выздоровели свыше 135 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье выписали из больницы двух человек, вылечившихся от коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 49 случаев заражения.