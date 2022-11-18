Жительница Санкт-Петербурга сдала ЕГЭ в 81 год В Рособрнадзоре сообщили, что самой возрастной участницей ЕГЭ стала 81-летняя петербурженка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самой возрастной участницей единого государственного экзамена стала жительница Санкт-Петербурга, рассказал замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский, слова которого приводит РИА Новости. По его словам, женщине на момент сдачи ЕГЭ был 81 год.

У нас в 2022 году было 211 участников, возраст которых более 50 лет. Самой возрастной участнице 81 год, — сказал Круглинский.

Он добавил, что помимо петербурженки экзамен сдавали и другие пенсионеры. В частности, Круглинский рассказал о 72-летнем мужчине из Москвы и 71-летней женщине из Калининградской области.

Кроме того, замглавы Рособрнадзора отметил, что некоторые из участников ЕГЭ были зачислены в вузы. По его словам, самым возрастным абитуриентом стал мужчина — ему 61 год, он поступал на обучение по направлению «Политология».

Самой молодой участницей ЕГЭ стала восьмилетняя Алиса Теплякова. В 2021 году она сдала экзамен и получила аттестат за 11-й класс.

NEWS.ru ранее разбирался, для чего вводился единый экзамен, кому нововведение пошло на пользу и каковы его главные недостатки.