Жительница Псковской области показала следователям, как убивала своих детей

Фото: t.me/sledcom_press

Опубликована видеозапись, на которой жительница Великих Лук показывает, как убивала своих детей, кадры разместили в Telegram-канале Следственного комитета России. Женщина с августа по ноябрь 2023 года задушила двоих сыновей полутора и четырех лет, после чего, оставив их тела, переехала еще с двумя детьми в частный дом. На новом месте она совершила убийство восьмилетней дочери.

По версии следствия, 34-летняя задержанная Дарья Суханова задушила сыновей в квартире одного из домов города Великие Луки. Она оставила тела и переехала с другими детьми в частный дом в деревню Куньинского района Псковской области, там она убила свою старшую дочь. По словам подозреваемой, девочка заболела, но ей не стали вызывать скорую помощь, из-за чего ребенок умер.

Следственными органами СК России по Псковской области предъявлено обвинение 34-летней местной жительнице в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в», «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении СК РФ.

Ранее стало известно о причинах жестокой расправы над детьми. Женщина заявила, что задушила малышей, потому что устала за ними ухаживать. Обвиняемая до совершения преступления оставляла детей одних дома на три дня, сама в это время гуляла и распивала алкоголь.