Жительница Петербурга два дня ходила с пулей в руке В Санкт-Петербурге 17-летняя девушка два дня ходила с пулей в руке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 17-летняя девушка два дня ходила с пулей в руке. По предварительным данным, в подростка выстрелил ее друг, когда они находились в квартире на Ленинском проспекте. Только через несколько суток пострадавшая решила обратиться в больницу, сообщил «Невским Новостям» источник в правоохранительных органах.

Как уточняет издание, выстрел был совершен из пневматического пистолета. Инцидент произошел 10 июня, а в медицинское учреждение пострадавшая поступила только 13 июня.

В больнице девушке диагностировали ранение правого лучезапястного сустава, в руке обнаружили инородный предмет. Состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное.

В Удмуртии ранее хирурги обнаружили в головном мозге 52-летнего пациента пулю, которая находилась там более 30 лет. Главный оториноларинголог Минздрава по региону Сусанна Арутюнян уточнила, что мужчина, оказавшийся ветераном боевых действий, отправился на спиральную компьютерную томографию головы и околоносовых пазух перед операцией по исправлению носовой перегородки.

В мае в Ленинградской области шестилетняя девочка получила ранение во время игры с травматическим ружьем, которое нашел ее отец. Пуля попала ребенку в живот и повредила печень и правую почку. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии.