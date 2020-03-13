https://static.news.ru/photo/9b278104-6566-11ea-9b71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи Интернета разоблачили жительницу Новосибирска, которая вела фальшивые аккаунты в социальных сетях. Женщина рассказывала, как воспитывает недоношенных детей, которые могут умереть.

Люди обратили внимание, что автор публикует чужие фотографии, передаёт «КП-Новосибирск». Сначала несостыковки нашли в одном снимке, затем начали проверять другие.

Мы нашли оригиналы. Я вышла на блог фотографа и узнала, что на его работах изображена некая Магдалена из Польши. Потом нашла и её страничку в «Инстаграме». Не поверите, обнаружила такие же фотографии, как и у нашей Елены из Новосибирска, — рассказала подписчица обманщицы Наталья.

При этом женщина не просила денег или другой помощи у пользователей Сети.

Для чего вообще была эта комедия, я не понимаю. Возможно, когда у нее якобы закончились бы деньги, Елена открыла бы сбор. Это не факт, конечно. А может, она просто тролль, — заключила Наталья.

Как ранее писал NEWS.ru, среди жертв финансовых мошенников оказалась популярная актриса и телеведущая Татьяна Лазарева. Злоумышленники смогли вывести деньги с её банковских карт, используя методы социальной инженерии. Сама Лазарева назвала действия аферистов «убедительными и профессиональными».