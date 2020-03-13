Пользователи Интернета разоблачили жительницу Новосибирска, которая вела фальшивые аккаунты в социальных сетях. Женщина рассказывала, как воспитывает недоношенных детей, которые могут умереть.
Люди обратили внимание, что автор публикует чужие фотографии,
Мы нашли оригиналы. Я вышла на блог фотографа и узнала, что на его работах изображена некая Магдалена из Польши. Потом нашла и её страничку в «Инстаграме». Не поверите, обнаружила такие же фотографии, как и у нашей Елены из Новосибирска, — рассказала подписчица обманщицы Наталья.
При этом женщина не просила денег или другой помощи у пользователей Сети.
Для чего вообще была эта комедия, я не понимаю. Возможно, когда у нее якобы закончились бы деньги, Елена открыла бы сбор. Это не факт, конечно. А может, она просто тролль, — заключила Наталья.
Как ранее писал NEWS.ru, среди жертв финансовых мошенников оказалась популярная актриса и телеведущая Татьяна Лазарева. Злоумышленники смогли вывести деньги с её банковских карт, используя методы социальной инженерии. Сама Лазарева назвала действия аферистов «убедительными и профессиональными».
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