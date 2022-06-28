Жительница Новосибирска получила отёк Квинке после процедуры у косметолога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Новосибирска Вероника получила отёк Квинке после процедуры мезотерапии у косметолога, сообщает «Сиб.фм». Микроинъекции в кожу лица сразу вызвали аллергическую реакцию, а косметолог Олеся, принимавшая девушку на дому, заверила, что всё нормально.

На второй день лицо начало гореть так, будто под кожей кипяток. Олеся сказала, что «так проявляется реакция на пептиды, это нормально», и посоветовала приложить алоэ, — рассказала Вероника.

Она начала пить антигистаминные, а когда на третий день стало ещё хуже, косметолог предположила отсроченную аллергическую реакцию. Через неделю лицо девушки заплыло и стало чесаться, через две ей поставили диагноз «отёк Квинке».

Меня экстренно отправили на капельницу, тут же назначили таблетки, и в итоге я ушла на больничный. Спустя неделю капельницы отменили, но через день без них у меня произошёл рецидив отёка Квинке, — сообщила Вероника.

Ещё неделю ей ставили капельницы.

После всего этого косметолог не хотела возвращать 2500 рублей за процедуру, при том что клиентка уже потратила на лечение 70 тысяч и её ожидает полгода восстановления. Согласилась вернуть деньги Олеся только после угрозы полицией.

В июне Вероника составила досудебную претензию. Косметолог на вопросы журналистов отвечать не стала.

Врач-дерматолог Татьяна Егорова ранее рассказала о последствиях для кожи лица при использовании косметики, у которой истёк срок годности. По её словам, в этом случае возможны высыпания и аллергические реакции, но длительного курса лечения не потребуется.