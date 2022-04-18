Жительница Новосибирска подала в суд на Wildberries из-за наценки на iPhone

Жительница Новосибирска Мария подала в суд на Wildberries из-за отмены доставки iPhone 13, сообщает «КП-Новосибирск». Она заказала телефон 22 февраля, до того как вырос доллар и стоимость техники, но заказ ей не пришёл. Предоплату девушка внесла целиком.

По телефону горячей линии ей заявили, что потеряли телефон на складе, затем расторгли договор и предложили заказать модель заново — на 50 тысяч рублей дороже.

Деньги мне вернули, но что я уже смогу купить на них? Сказали бы сразу, в тот же день, что телефона нет, например, и я купила бы в другом месте, пусть чуть дороже. А сейчас эта модель стоит почти 120 тысяч рублей! Более того, на протяжении длительного времени моими деньгами пользовались, — возмущается Мария.

Перспективы у судебного иска к Wildberries есть, считает юрист Сергей Кравченко: можно хотя бы отсудить ценовую разницу или заставить продать товар по изначальной цене. По его словам, уже было много обращений насчёт похожих ситуаций с машинами, стоимость которых взлетала в два раза.

Ранее стало известно, что магазины сети Apple re:Store снова заработали в Москве после недолгого перерыва 3 марта. Цены на гаджеты выросли в среднем на 20–30%. Официальный представитель дистрибьютора Apple в России Людмила Семушина объяснила закрытие магазинов необходимостью оценить текущую ситуацию на рынке.