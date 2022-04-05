Жительница Новосибирска обвинила школу в травле сына

Жительница Новосибирска Елена обвинила школу в травле сына-девятиклассника, из-за которой пришлось сменить место учёбы, сообщает «КП-Новосибирск». Она рассказала, что не сдала деньги в фонд класса, а учителя начали придираться к ученику и вынудили уйти из школы. В свою очередь в родительском комитете заявили, что травли не было, а девятиклассник Семён сам срывал уроки.

В родительском чате началось обсуждение, что нужно сдавать деньги на нужды школы и класса. На бумагу какую-то, прочие мелочи. Я отказалась и сказала, что мне есть куда потратить деньги, всё-таки у меня четверо детей. Не стала сдавать, и началось. Отмечу, что ещё двое моих детей тоже учатся в этой школе, только в других классах. И там мы деньги ни на какие нужды не сдаём. Да, на подарки можем сдать, но не более, — рассказала Елена.

Классная руководительница стала ругать Семёна за поведение, его начали травить и другие учителя, начали занижать ему оценки, заявила женщина. Когда у школьника впервые появились двойки за четверть, она написала обращение в Министерство образования. После проверки в конфликт включились другие дети.

Затем Семёна обвинили в порче двери, прошли другие проверки из прокуратуры и министерств, и его вынудили перевестись, вспомнила Елена. В новой школе, по её словам, проблем нет ни с оценками, ни с поведением. В прокуратуре обещали разобраться с ситуацией.

При этом одна из матерей в родительском комитете прошлой школы описала произошедшее иначе.

Мы не собирали деньги на общие нужды класса и школы. Всего лишь хотели купить тетради для подготовки к ОГЭ. Да и мальчика никто в классе не травил. Он сам срывал уроки, а из онлайн-уроков его исключали за маты. Мама его писала заявление на нашего педагога, что та плохо преподает. Но никто из родителей так не считает, — сказала она.

Ранее стало известно, что российские школы получили новые рекомендации о проведении особых уроков на фоне событий на Украине. Как пишет «Коммерсант», педагоги должны организовать занятия по теме антироссийских санкций и их влияния на отечественную экономику. Школьников попросят оценить, какие страны понесут большие экономические потери.