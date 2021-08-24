Жительница Новосибирска более месяца искала любимую собаку

В поисках своей любимой собаки жительница Новосибирска Алёна Каторгина, которая уже несколько лет живёт в Санкт-Петербурге, обошла все местные садоводства, мусорки, прочесала лес и познакомилась с сотнями бродячих собак. Об этом пишет «КП-Новосибирск».

История Алёны и собаки Найды началась ещё два года назад. Тогда девушка дважды неудачно пристроила брошенного вместе с другим выводком щенка. Учитывая, как много раз собаку предавали, она боялась всего, и с ней пришлось работать кинологам и зоопсихологам.

10 июля собака пропала. Это произошло из-за того, что девушка уехала в отпуск и оставила питомца на догситтеров, которые упустили её на прогулке.

Я оставила 10-метровый поводок и предупредила, чтобы на улице без поводка ни в коем случае не гуляли. Можно привязать, закрыть, если не уверены, отвезти собаку моей подруге — она присмотрит за ней в выходные. И тут за пару дней до возвращения домой я получаю сообщение: «Собака убежала», — вспоминает Алёна.

После того, как девушка вернулась, она стала активно искать Найду, попутно познакомившись со всеми местными стаями бродячих собак и изучив все мусорки. Затем она обошла все местные дачные посёлки, лазила по заброшенным домам и откликалась на каждый сигнал от местных.

Так, после очередной расклейки объявлений, дачники сказали девушке, что видели похожую собаку в соседнем посёлке около мусорки. Алёна сразу же отправилась туда, но собаки там не было. После многодневного дежурства у мусорных контейнеров 15 августа Найда вернулась, однако хозяйку сразу не признала и убежала в заброшенный дом.

Ко мне не идёт, скулит, боится. Вроде узнаёт, но страшно, а вдруг это не я! В итоге я лежала под воротами с вытянутой рукой с вкусняшками и пела ей песенки. И вот она выползла ко мне, замахала хвостом, — рассказывает хозяйка.

Теперь Найда дома и, как раньше, занимает любимое место на коврике, по-прежнему таскает игрушки и встречает хозяйку с работы.

Ранее стали известны запрещённые для домашних питомцев продукты. Так, кошкам и собакам противопоказана такая пища, как тесто и подгнившие яблоки, поскольку они могут вызвать отравление этанолом.