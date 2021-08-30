Жительница Новокузнецка выстрелила в знакомую во время ссоры
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
10:14, 31 августа 2021
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На детской площадке Новокузнецка сцепились две женщины, одна из которых, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелила в оппонентку из пневматического пистолета. Об этом сообщил телеканал «360».
Стычка произошла на улице Климасенко. Прибывшие полицейские изъяли пистолет. Причиной конфликта была названа бытовая ссора. О причинах ссоры рассказала пострадавшая Надежда.
До этого мы подавали на неё заявление в ПДН, так как она находилась в неадекватном состоянии, падала на детей в песочнице. Спустя несколько дней мы сидели во дворе. Она вышла, начала предъявлять за какие-то игрушки, потом начала предъявлять за ПДН, потом опять за игрушки, после чего начала вытаскивать пистолет и стрелять по людям, — рассказала женщина.
Пострадавшая зафиксировала травму и написала заявление в полицию.
Ранее в Интернете появились кадры конфликта в московском метро с участием семьи, у ребёнка в которой расстройство аутистического спектра. Потасовка на станции «Румянцево», по словам участницы, началась из-за того, что её сын недостаточно быстро уступил место другой семье.