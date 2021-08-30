Жительница Новокузнецка выстрелила в знакомую во время ссоры

Эксперты портала BI.ZONE заявили о внезапном росте числа поддельных сайтов театров: мошенники спекулируют на любви россиян к искусству и крадут деньги у желающих посмотреть спектакль. Подробнее об этом пишет РБК.

По данным исследователей из BI.ZONE, с июня по август 2021 года количество поддельных сайтов, продающих билеты в театр, увеличилось более чем в 10 раз: в начале лета таких ссылок было...