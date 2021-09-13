Жительница Нижегородской области рассказала о гигантском долге по ЖКХ

Многодетная мать из города Бор Нижегородской области поделилась историей о загадочном начислении долга за ЖКХ, из-за которого она осталась без горячей воды и отопления. Газ в её квартире перекрыли в начале сентября по судебному постановлению. Ролик с подробностями коммунального инцидента выложили в Telegram-канале Ni Mash.

Россиянка рассказала , что купила квартиру в 2019 году и неоднократно уточняла, числятся ли за ней чужие долги по ресурсам. Несмотря на прежде отрицательный ответ, спустя несколько месяцев на её адрес стали приходить счета на оплату сумм от 800 до 1000 рублей, а после нового года сумма долга выросла до 10-12 тысяч. В управляющей компании между тем заявили, что долг исчисляется с 2017 года.

К осени 2021 года вышло судебное постановление с требованием погашения долга в 28 тысяч рублей, а 11 сентября к женщине пришли представители газовой компании и опломбировали в квартире газ, заявив, что сумма долга уже превышает 38 тысяч рублей. Откуда взялись эти цифры, никто не сообщил.

Ранее глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская выступила против инициативы Минстроя по привлечению коллекторов для возврата долгов по коммунальным услугам. По её словам, такие радикальные способы возвращения денежных средств окажутся несостоятельными ввиду малого количества судебных процессов по данной проблеме.

При этом к тяжёлым ситуациям с должниками порой приводят объективные семейные и другие обстоятельства, к которым нужно относиться с должным пониманием. Наиболее оптимальным выходом из кризисной ситуации Хованская посчитала создание специального реестра должников, однако на это потребуется выделение дополнительных средств из бюджета.