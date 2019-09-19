https://static.news.ru/photo/7b17ab7c-dad9-11e9-b23b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Жительница Набережных Челнов стала обвиняемой в уголовном деле по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). 32-летняя женщина самоустранилась от воспитания и ухода за своими тремя сыновьями. Предоставленные сами себе с рождения, они фактически превратились в так называемых детей-маугли (человеческие дети, которые росли в условиях крайней изоляции).

Как передают «Челнинские известия» , женщина не имеет супруга и её сыновья в возрасте 3, 4 и 12 лет имеют разные фамилии. Пришедшие в квартиру к челнинке инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что мальчики не посещают детский сад или школу, не выходят на улицу, лишены нормальных условий для еды и сна, нуждаются в одежде и средствах гигиены. Дети не разговаривают и не могут обслуживать себя, у них выявлены различные заболевания и умственная отсталость.

В настоящее время сыновья изолированы от нерадивой матери в специализированное учреждение, где ими занимаются медики. В отношении женщины принята мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее News.ru писал о женщине, до смерти избившей своего четырёхлетнего сына за его увлечение компьютерными играми.