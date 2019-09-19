Жительница Набережных Челнов стала обвиняемой в уголовном деле по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). 32-летняя женщина самоустранилась от воспитания и ухода за своими тремя сыновьями. Предоставленные сами себе с рождения, они фактически превратились в так называемых детей-маугли (человеческие дети, которые росли в условиях крайней изоляции).
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В настоящее время сыновья изолированы от нерадивой матери в специализированное учреждение, где ими занимаются медики. В отношении женщины принята мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее News.ru писал о женщине, до смерти избившей своего четырёхлетнего сына за его увлечение компьютерными играми.