Жительница Москвы вышла замуж за чемодан

https://static.news.ru/photo/4d6983c2-3f13-11eb-b6f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Девушка по имени Рейн Гордон из Москвы вышла замуж за чемодан, чем привлекла внимание общественности.

По её словам, различные объекты стали привлекать её внимание в восемь лет. Со временем у неё возник интерес в романтическом ключе. В настоящее время Гордон живёт с серебристым чемоданом по имени Гидеон, передаёт портал Lad Bible.

В подростковом возрасте я влюбилась в новый торговый центр, который открылся в моём городе, — рассказала Гордон.

Она также добавила, что приобрела своего будущего «супруга» в 2015 году в одном из хозяйственных магазинов столицы. Постепенно Гордон осознала, что начинает влюбляться в чемодан.

Свадьба прошла в номере отеля. На мероприятии присутствовали близкие друзья Гордон и её брат.

Ранее NEWS.ru писал, что эпатажный бодибилдер из Казахстана Юрий Толочко после полутора лет отношений сыграл свадьбу со своей избранницей. Ею стала силиконовая кукла по имени Марго.

Церемония прошла в ресторане. На женихе был традиционный для подобных торжеств чёрный костюм с бабочкой, а на невесте — свадебное платье.