Жительница Москвы вышла замуж за чемодан

Девушка по имени Рейн Гордон из Москвы вышла замуж за чемодан, чем привлекла внимание общественности.
По её словам, различные объекты стали привлекать её внимание в восемь лет. Со временем у неё возник интерес в романтическом ключе. В настоящее время Гордон живёт с серебристым чемоданом по имени Гидеон,
В подростковом возрасте я влюбилась в новый торговый центр, который открылся в моём городе, — рассказала Гордон.
Она также добавила, что приобрела своего будущего «супруга» в 2015 году в одном из хозяйственных магазинов столицы. Постепенно Гордон осознала, что начинает влюбляться в чемодан.
Свадьба прошла в номере отеля. На мероприятии присутствовали близкие друзья Гордон и её брат.
Ранее NEWS.ru писал, что эпатажный бодибилдер из Казахстана Юрий Толочко после полутора лет отношений сыграл свадьбу со своей избранницей. Ею стала силиконовая кукла по имени Марго.
Церемония прошла в ресторане. На женихе был традиционный для подобных торжеств чёрный костюм с бабочкой, а на невесте — свадебное платье.