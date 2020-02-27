Жительница Москвы предъявила иск на 15 млн рублей к трём столичным медучреждениям, обвиняя их в смерти своего 14-летнего сына из-за неверного диагноза.
В качестве ответчиков указаны клинический госпиталь Лапино, ГБУЗ «ДКГБ № 9 им. Г.Н. Сперанского» и ГБУЗ «Морозовская ДГКБ», где подросток скончался в январе 2019 года. По словам женщины, её сына лечили от пневмонии и ОРВИ, тогда как на самом деле он страдал гранулематозом Вегенера.
Истица
Ранее NEWS.ru писал, что в онкоцентре имени Блохина за сутки умерли две пациентки в возрасте 14 и 17 лет после операций по трансплантации костного мозга. По мнению специалистов, к этому могли привести врачебные ошибки команды нынешнего руководителя онкоцентра Варфоломеевой и её заместителя Киргизова.
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