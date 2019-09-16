https://static.news.ru/photo/ffcde1f6-d87c-11e9-8c49-fa163e074e61_660.jpg Фото: mgeparhia/vk.com

Священник Дионисий Васецкий оскорбил жительницу Магнитогорска Анну Королёву в социальной сети «ВКонтакте». По мнению женщины, Васецкого мог обидеть оставленный ею полгода назад грубый комментарий в отношении священнослужителей.

Я полгода назад написала, признаю, злобный, некорректный комментарий. Мне не следовало его писать, и я его удалила. За этот комментарий я извинилась. Но Васецкий запомнил и после этого стал писать под моими постами гадости, — передаёт слова Королёвой РИА Новости .

Женщина отказалась вновь извиняться за выпад в адрес церкви и отметила, что «в сети все друг друга оскорбляют».

Дионисий Васецкий оставил комментарий в адрес Анны Королёвой с применением обсценной лексики на странице Магнитогорска в соцсети, но позже удалил свою запись. В конце 2018 года священник уже был фигурантом скандала, связанного с оскорблением и возможным применением насилия в отношении женщины.

Ранее, как передавал News.ru, представитель РПЦ протоиерей Димитрий назвал российских мужчин «национальной трагедией».