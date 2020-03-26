Жительница Красноярска выставила на продажу пластиковые стаканчики Coca-Cola с эмблемой Олимпиады 1980 года. Коллекцию она оценила в 1 млн рублей.
Цена установлена специально для привлечения внимания. Владелица редких стаканчиков готова продать их за ту цену, которую предложит покупатель,
Женщина пояснила, что стаканчики достались ей от родственников. Большинство из них хорошо сохранились за 40 лет.
Ранее NEWS.ru писал, что в Новороссийске местный житель опубликовал объявление о продаже «уникальной» кошки. Животное он оценил в 20 млн рублей, но допустил возможность торга.
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