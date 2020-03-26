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Жительница Красноярска выставила на продажу пластиковые стаканчики Coca-Cola с эмблемой Олимпиады 1980 года. Коллекцию она оценила в 1 млн рублей.

Цена установлена специально для привлечения внимания. Владелица редких стаканчиков готова продать их за ту цену, которую предложит покупатель, информирует «МК в Красноярске».

Женщина пояснила, что стаканчики достались ей от родственников. Большинство из них хорошо сохранились за 40 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что в Новороссийске местный житель опубликовал объявление о продаже «уникальной» кошки. Животное он оценил в 20 млн рублей, но допустил возможность торга.