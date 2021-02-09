Жительница Копейска объявила голодовку из-за разлива нечистот

https://static.news.ru/photo/9c6d00ec-6af7-11eb-9b20-96000091f725_660.jpg Фото: mykopeisk/vk.com

Жительница микрорайона Кадровик в Копейске (Челябинская область) Татьяна Исайкина объявила голодовку из-за коммунальной аварии.

В микрорайоне несколько дней назад перемёрз канализационный коллектор, куда поступают стоки со всего Копейска. Нечистоты прорвали трубы, вытекли на грунтовую дорогу и подступили к частным домам. Мэрия заявила об устранении аварии, потоки отходов остановили, однако Исайкина утверждает, что территория остаётся загрязнённой. Также, по словам женщины, главная проблема всё ещё требует решения — коллектор не может пропускать весь идущий через него объём нечистот.

Я не спорю с тем, что работы проведены и больше не течёт. Но ситуация по-прежнему не удовлетворяет жителей посёлка. Колодцы стоят полные, сейчас холода, снова перемёрзнет и всё повторится. Кроме того, никто не даёт ответа, когда будет обработана загрязнённая территория. Говорят, когда будут благоприятные условия. А когда они будут, через год? Эта жижа не застывает, даже несмотря на мороз. Люди ходят, разносят это по поселку, это же зараза. И главное — никто не даёт ответа, когда вопрос с коллектором решится окончательно, — рассказала порталу Znak.com женщина.

Исайкина отметила, что мэр города напрямую с обитателями Кадровика не общается, предложив решать все вопросы через депутата. Женщина воспользовалась этим советом и ждёт ответа.

Теперь голодаю, пока мне не ответят. Это не мои вопросы, это вопросы жителей всего посёлка. Мы хотим, чтобы нам дали чёткую бумагу, когда и что они будут делать с этим коллектором, — заключила Исайкина.

Женщина призналась, что к ней уже приезжали представители администрации Копейска, однако беседа с ними прошла без конкретики.

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