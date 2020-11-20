Жительница Калининграда получила крупный штраф за репост сообщения о взрыве

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Второй Западный окружной военный суд в ходе выездного заседания обязал жительницу Калининграда выплатить штраф в 350 тысяч рублей за репост публикации о взрыве в здании ФСБ, который произошёл в Архангельске в 2018 году, рассказала адвокат Мария Бонцлер.

По её словам, защита считает такой приговор положительным исходом для женщины, так как изначально прокурор требовал для неё 5,5 года колонии. Обжаловать решение она не планирует.

Людмиле Стеч 32 года, у неё есть маленький ребёнок, она раскаялась. Суд, можно сказать, пожалел её, поэтому назначил ей наказание в виде штрафа в 350 тысяч рублей, — заявила адвокат.

Она уточнила, что жительница Калининграда сделала репост сообщения о взрыве в здании ФСБ, которое находилось в свободном доступе. Она не знала, что совершает противоправное деяние. Ей предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершённые с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей). Максимальное наказание по ней составляет до семи лет лишения свободы.

Инцидент у входа в здание ФСБ в Архангельске прогремел 31 октября 2018 года. Пострадали три сотрудника службы. Человек, который, предположительно, устроил взрыв, погиб от полученных ранений. Следствие признало происшествие терактом и сообщило, что, по предварительным данным, самодельное взрывное устройство в здание пронёс 17-летний местный житель.

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