https://static.news.ru/photo/fc134a36-c8c0-11e9-9c3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Снимок жительницы Екатеринбурга Екатерины Колбасиной использовали для образца надгробного памятника в одном из фотосалонов города.

По словам девушки, мрачную фотографию, оформленную в виде овала, заметила её сестра, когда пришла распечатать документ.

Она сказала, что на нём изображена сестра, она жива. Её спросили, точно ли она уверена, потом они сняли его [со стены] и отдали этот овал, — рассказала Екатерина.

Девушка уточнила, что сделала этот снимок примерно восемь лет назад во время поступления в институт.

После случившегося она написала претензию руководителю салона, однако, когда пришла отдавать её, выяснилось, что ателье переехало в другое помещение. Письмо владельцу учреждения также не дошло до адресата.

В настоящее время Екатерина намерена обратиться в суд для возмещения морального вреда.

У меня мама очень неприятно пережила эту ситуацию. Думаю, ни одному родителю не будет приятно увидеть своего ребёнка при жизни на овале. Имя, конечно, не моё, чужие даты, но сам факт использования фотографии — это аморально, мне кажется, — поделилась девушка.

Она отметила, что от действий фотосалона может пострадать любой человек, который решит воспользоваться его услугами, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что житель Уфы под давлением соседей и местной администрации был вынужден убрать со своего участка крест, поставленный в память о сыне.