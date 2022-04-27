Жительница Донецка заявила, что горожане привыкли к обстрелам

Фото lug-info.com

Несмотря на непрекращающиеся обстрелы пригородов Донецка, жители города по-прежнему продолжают жить обычной жизнью. Собеседница «360» отметила, что многие горожане привыкли к обстрелам и прячутся в убежищах только в случае серьёзных ударов.

Да, мы уже за восемь лет привыкли, когда уже совсем сильно [стреляют] — идём в подвал. А так, <...> уже привычка, наверное. У меня внук вчера услышал самолёт, кричит: «Бабушка, танки». Я говорю: «Это не танки, это самолёт летит», — заявила жительница Донецка.

Семья женщины живёт в центре города, по её словам, в последнее время по центральным районам Донецка обстрелы не проводились. Она назвала военных из ДНР и России «молодцами» за их помощь пострадавшим.

Ранее беженка Людмила рассказала, что когда начались обстрелы Мариуполя, некоторые жители были вынуждены укрываться от снарядов в туалете, обкладывая себя одеялами и подушками. Она уточнила, что ночевать приходилось в сырых и холодных подвалах.