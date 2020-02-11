https://static.news.ru/photo/dfa11918-50a2-11ea-b431-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Чебоксар обратилась в отдел правового обеспечения районной администрации с вопросом, как изменить имя, фамилию и отчество детей без согласия их отца.

Этот случай заставил администрацию Калининского района Чебоксар опубликовать памятку, в которой объясняется, когда согласие второго родителя на перемену имени или фамилии детей обязательно, а в какой ситуации можно обойтись без него. Как отмечается в публикации, законодательство РФ разрешает менять детям до 14 лет имя и фамилию по совместной просьбе родителей. Изменения по обращению только отца или матери допускаются в исключительных случаях.

В частности, обращения одного родителя может быть достаточно, если невозможно установить местонахождение второго, что подтверждается справкой из органов внутренних дел. Также обращение одного родителя будет рассмотрено, если другой лишён судом родительских прав или признан недееспособным. Наконец, в случае уклонения отца или матери без уважительных причин от воспитания и содержания ребёнка второй родитель также может самостоятельно принять решение о перемене имени или фамилии.

Районная администрация не уточнила, попал ли случай обратившейся горожанки под одно из этих исключений и было ли в итоге удовлетворено её прошение.

Как ранее писал NEWS.ru, Ксения Собчак призналась, что у её сына Платона должно было быть другое имя. Родители хотели назвать мальчика Марком, Андреем или Матвеем, однако после рождения ребёнка поняли, что ни одно из этих имён ему не подходит.