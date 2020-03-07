Жительница Бийска выставила на продажу кусок дерева за 2 млн рублей. Она обнаружила его в Чулышманской долине.
Горожанка объяснила столь высокую цену тем, что в кусок дерева «вросли» три камня. Женщина предупредила потенциальных покупателей, что такая цена актуальна только до 25 октября, а затем стоимость вырастет.
NEWS.ru писал, что в Петербурге продают носок, якобы принадлежавший президенту России Владимиру Путину. Продавец утверждает, что нашёл его в люксе отеля Sheraton в Нижнем Новгороде, где ночевал Путин 10-11 октября. Стоимость лота составляет 100 тысяч рублей.
Также в Интернете продавалась старая визитная карточка Путина. Она датировалась 1990-м или 1991-м годом, когда будущий президент России работал советником по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов Анатолия Собчака.