Жительница Авдеевки рассказала, почему не уехала из города на Украину Беженка из Авдеевки объяснила невозможность отъезда на Украину мобилизацией

Фото: Serhiihudakukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Беженка из Авдеевки Нина Юдина рассказала NEWS.ru, что она не могла уехать из города на Украину из-за своих сыновей. По ее словам, их тут же забрали бы в армию. Женщина отметила, что кроме двоих сыновей у нее больше нет родственников, кроме сестры. Остальные близкие умерли во время боев, добавила она.

Уехать на Украину — их бы забрали в армию сразу. Я не хотела, чтоб они шли в украинскую армию. У меня два сына, а больше у меня никого нема. Родственники все поумирали. Сестра только осталась, — рассказала Юдина.

Она добавила, что сейчас у нее нет связи с сестрой: во время эвакуации она в спешке оставила свой телефон дома, на кровати. Но женщина дала людям, которые помогали ей с эвакуацией, свой новый адрес и рассказала, как найти сестру.

Позвонят им может, я дала адрес. А телефон оставила дома, там в квартире. Знаете, какая спешка, сборы эти. Телефон так и остался на кровати, если кот не закинул куда-нибудь, — добавила беженка.

Ранее военкор Александр Коц сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины после разгрома в Авдеевке пытаются закрепиться в районе Покровска, Селидово и Курахово. Он отметил, что на этом участке линии боевого соприкосновения ВСУ ведут фортификационные работы. Туда же перебрасывается личный состав, уточнил военкор. По словам Коца, российские войска бьют по новым позициям украинской армии, препятствуя созданию полноценной оборонительной системы. Такой подход журналист назвал работой на упреждение.