Жители ЖК Balance изнывают от жары из-за неработающих кондиционеров Жители московского ЖК Balance жалуются на тропическую жару в квартирах

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От московской изнуряющей жары в своих квартирах страдают жители ЖК комфорт-класса Balance на юго-востоке столицы. Во всем они винят застройщика, который якобы установил в помещениях неисправные кондиционеры, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Наружные блоки кондиционеров устанавливать было запрещено, поэтому «Главстрой» оборудовал систему центрального кондиционирования, рассказали местные жители. Но по неизвестной причине запустить ее застройщик не может, а жильцы тем временем живут практически в тропиках.

Ситуация дошла до абсурда — если кто-то из десяти квартир, входящих в один внешний блок, выключит электричество на щитке, все квартиры будут жить в сауне. Температура в комнатах иногда достигает +38 градусов, — рассказала жительница дома.

Даже синоптики сравнивают Москву с июльским Краснодаром: 1 и 2 июня температура воздуха в столице покажет 27–30 градусов. Затем антициклон постепенно начнет отходить на восток и в столицу придут насыщенные влагой теплые воздушные массы с юга. Пообещали москвичам даже дожди и грозы.