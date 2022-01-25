Жители Троицка попытались блокировать стройку школы на месте леса

Представители строительной компании при поддержке полиции начали вырубку лесопарка в наукограде Троицке на территории Новой Москвы, где по проекту должна быть возведена крупнейшая в России школа на 2100 мест. Рядом с огороженной стройплощадкой присутствуют несколько десятков человек, они протестуют против уничтожения зелёной зоны и пытаются остановить работы.

Жители Троицка устроили 25 января протестную прогулку по лесному массиву в районе Октябрьского проспекта, где началась вырубка крупномерных деревьев. Активисты протестуют против уничтожения зелёной зоны, рассказал NEWS.ru один из них. Однако строители на происходящее не реагируют и работы продолжаются. За собравшимися наблюдают стянутые на место сотрудники МВД.

Застройщики рубят красивейший лес, хотя представитель подрядной компании ранее в интервью одному из телеканалов утверждал, что рубят в основном кустарник, а вековых деревьев на площадке нет. Но сегодня мы лишний раз убедились в обратном, — рассказал один из участников прогулки.

Ранее противники стройки организовывали живые цепи, выстраивали буквы SOS с фонариками и лепили снеговиков. Они предлагали разместить школу в других частях города, не затрагивая лесопарковый массив, однако местные власти утверждают, что иного места для образовательного учреждения нет. NEWS.ru подробно рассказывал о данной ситуации.