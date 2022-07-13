Жители столицы 13 июля смогут увидеть суперлуние

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

13 июля в столичном регионе можно будет наблюдать суперлуние — явление, при котором полная Луна подходит к Земле на максимальное близкое расстояние (перигей). Важным моментом является то, что разница во времени между полнолунием и перигеем должна быть как можно меньше. 13 июля она составит чуть более девяти с половиной часов, сообщается на сайте московского планетария.

Перигей произойдет сегодня в 12:09 мск. Луна подойдет к Земле на 357,2 тысячи километров и окажется на самом минимальном расстоянии от Земли в нынешнем году. Полнолуние будет в 21:38 мск.

13 июля полная Луна появится над горизонтом после 21 часа и около полуночи достигает максимальной высоты над южным горизонтом. Всю ночь до восхода Солнца Суперлуна будет сиять в созвездии Стрельца, — говорится в сообщении.

В мае 2021 года жители некоторых уголков Земли могли наблюдать сразу два уникальных явления — суперлуние и полное лунное затмение. Их совпадение происходит крайне редко.