Жители России определили героев 2020 года

https://static.news.ru/photo/16e14644-490b-11eb-b429-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Героями уходящего 2020 года являются врачи и медицинские работники, следует из результатов опроса, проведённого ВЦИОМом.

Так, при выборе героя 2020 года россияне чаще всего отмечали врачей и медицинских работников (55%), на втором месте расположились сотрудники МЧС, спасающие попавших в чрезвычайные ситуации (31%), на третьем — учёные-вирусологи, разработчики вакцины (22%). Также 20% опрошенных отметили тяжёлый труд военнослужащих в горячих точках, 16% — учителей, а 15% — волонтёров и социальных работников.

Стоит отметить, что главными «антигероями» стали спекулянты, наживающиеся на лекарствах. Респонденты не пощадили и людей, которые сеют панику в условиях пандемии COVID-19. Также досталось и политикам, выстраивающим карьеру на критике мер против распространения коронавируса, передаёт РИА Новости.

Говоря о качествах героев 2020 года, россияне выделили честность, порядочность и справедливость, коммуникабельность и храбрость.

Медики за последние сутки вылечили 20 480 пациентов с COVID-19 в России. За всё время пандемии в РФ выздоровели 2 471 309 граждан. Кроме того, число умерших за последние сутки увеличилось на 487. Всего от недуга в стране скончались 55 265 человек. Также выявлено 27 787 случаев коронавируса за последние сутки в 84 регионах.

Ранее NEWS.ru писал, что большинство россиян на Новый год загадают окончание пандемии коронавируса в 2021 году и найти чемодан с миллионом долларов, свидетельствуют данные опроса.

О намерении загадать окончание пандемии заявили 35% опрошенных, 20% хотели бы найти чемодан с миллионом долларов. Чуть меньшее количество россиян, чем выбравшие эти два варианта, будут желать здоровья себе и близким (51%).