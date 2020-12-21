Жители РФ назвали размер желаемой пенсии

https://static.news.ru/photo/cc0d4764-4345-11eb-bc5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пенсия в размере 30–45 тысяч рублей является желанной для большинства граждан России. Не ниже 45 тысяч рублей в месяц хотели бы получать 46,6% респондентов, а на 30 тысяч согласны 29,1% опрошенных.

Таковы результаты исследования, проведённого в ноябре 2020 года среди 1,5 тысячи россиян из всех регионов страны, сообщает РИА Новости.

Только 22,1% респондентов считают, что не смогут нормально жить на пенсию, которая составит менее 45 тысяч рублей. В старости можно жить и на 25 тысяч, в этом уверен только 1% россиян.

Запросы москвичей оказались выше, чем у остальных россиян. Так, на выплаты в 45 тысяч рублей согласны 44% столичных жителей, а ещё 38,5% хотели бы получать более высокую пенсию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в октябре 2019 года россияне считали 40 тысяч рублей средним размером пенсии, которая обеспечит им достойную старость. При этом мужчины указывали желаемую пенсию в 42,1 тысячи рублей, а женщины — 37,5 тысячи рублей. Молодёжь до 24 лет считала, что на пенсии им хватит 32,6 тысячи рублей. Респондентам старше 45 нужно было 34 тысячи рублей.