Жители Подмосковья собрали 800 тонн гуманитарной помощи беженцам Донбасса

Жители Подмосковья с конца февраля собрали почти 800 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса, сообщил «360» губернатор региона Андрей Воробьёв. По его словам, в день волонтёры собирают порядка 20 тонн груза. Люди приносят одежду и обувь, продовольствие, детское питание, технику.

Время очень непростое. Мы все это прекрасно понимаем, и поэтому мы должны быть едины — максимально сделать так, чтобы люди, которые нуждаются в помощи, которые сегодня в беде, чувствовали нашу заботу, — сказал Воробьёв.

Точки по сбору помощи эвакуированным разместились в вузах, ресурсных и молодёжных центрах, на базе общественных палат. Для работы на них задействованы свыше 1400 волонтёров. Коробки с помощью отправляют в пункты временного размещения беженцев в Подмосковье, а также в Ростов и на Украину. Отдельный сбор идёт для беженцев, живущих в Красногорске у родственников и друзей. По предварительным данным, их более 400 человек.

Ранее губернатор Московской области рассказал, что для помощи эвакуированным гражданам в регионе были организованы ярмарки вакансий. По словам Воробьёва, сейчас доступны 60 тысяч рабочих мест. Из них 20 тысяч предлагаются в строительной отрасли, 10 тысяч — в транспортной, а четыре тысячи — в торговой.