Жители Подмосковья смогут оплачивать проезд в транспорте картой «Тройка»

https://static.news.ru/photo/fa53e636-e456-11e9-ad83-fa163e074e61_660.jpg Фото: volgadmin.ru

С 1 февраля жители Подмосковья смогут оплачивать проезд в общественном транспорте картой «Тройка». Об этом рассказала заместитель министра транспорта Московской области Анна Кротова.

По информации телеканала 360, объединение карт «Тройка» и «Стрелка» следует ожидать к началу осени. Анна Кротова отметила , что карта «Тройка» тестировалась в общественном транспорте подмосковного Королёва и все испытания прошла успешно.

В начале января заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил о наличии планов сделать карту «Тройка» рабочей для всей России. В настоящее время она работает, например, в Туле.

Ранее NEWS.ru сообщал, что москвичи получат возможность загрузить в свои мобильные телефоны виртуальную версию карты «Тройка» и оплачивать ею проезд в метрополитене.