Жители Подмосковья смогут оплачивать проезд в транспорте картой «Тройка»

С 1 февраля жители Подмосковья смогут оплачивать проезд в общественном транспорте картой «Тройка». Об этом рассказала заместитель министра транспорта Московской области Анна Кротова.
По информации телеканала 360, объединение карт «Тройка» и «Стрелка» следует ожидать к началу осени. Анна Кротова
В начале января заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил о наличии планов сделать карту «Тройка» рабочей для всей России. В настоящее время она работает, например, в Туле.
Ранее NEWS.ru сообщал, что москвичи получат возможность загрузить в свои мобильные телефоны виртуальную версию карты «Тройка» и оплачивать ею проезд в метрополитене.