16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Жители Подмосковья смогут оплачивать проезд в транспорте картой «Тройка»

07:27, 29 января 2021 16
Фото: volgadmin.ru

С 1 февраля жители Подмосковья смогут оплачивать проезд в общественном транспорте картой «Тройка». Об этом рассказала заместитель министра транспорта Московской области Анна Кротова.

По информации телеканала 360, объединение карт «Тройка» и «Стрелка» следует ожидать к началу осени. Анна Кротова отметила, что карта «Тройка» тестировалась в общественном транспорте подмосковного Королёва и все испытания прошла успешно.

В начале января заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил о наличии планов сделать карту «Тройка» рабочей для всей России. В настоящее время она работает, например, в Туле.

Ранее NEWS.ru сообщал, что москвичи получат возможность загрузить в свои мобильные телефоны виртуальную версию карты «Тройка» и оплачивать ею проезд в метрополитене.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео