Жители Подмосковья пожаловались на длинные очереди к автобусам до метро

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Жители подмосковной деревни Мисайлово часами стоят в очереди, чтобы добраться до ближайшего метро, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Транспортный коллапс произошел в том числе из-за отказа водителей принимать безналичную оплату,

Со сложностями столкнулись жители ЖК «Пригород Лесное», который представляет собой жилой комплекс из 144 корпусов. От него до станции метро «Домодедовская» идут четыре автобуса, но с большими интервалами.

При этом водители автобусов отказываются принимать безналичную оплату, ссылаясь на проблемы с работой валидаторов, и в итоге люди часами стоят в длинной очереди. А в последние дни некоторые автобусы и вовсе перестали приезжать. Жители массово жалуются в областную администрацию, но власти пока не отреагировали на эту ситуацию.

Ранее опрос показал, что только 3% россиян могут позволить себе купить новый автомобиль в ближайшее время и планируют это сделать. 48% респондентов не имеют машины и не планируют покупать автомобиль в ближайшее время. Такой вариант ответа дали в том числе те, кто предпочитает ездить на общественном транспорте или пользуется услугами каршеринга или такси.