Общество

Жители Подмосковья оформили свыше 18 млн цифровых пропусков

12:27, 06 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 18,3 млн цифровых пропусков для передвижения на транспорте выдали жителям Московской области с 15 апреля.

Согласно данным областного Министерства государственного управления, информационных технологий и связи, в общей сложности оформлено 18 390 999 пропусков. Из них 115 тысяч юридических лиц заказали свыше 2,1 млн пропусков для своих сотрудников, физические лица — 16,2 млн.

Более 13,4 млн пропусков выдано с помощью мобильного приложения, свыше 1,7 млн через Госуслуги и около 1 млн по СМС, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что онлайн-сервис для проверки цифровых пропусков сотрудников заработал в столице. Система запущена на платформе Московского инновационного кластера i.moscow.

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