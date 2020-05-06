Жители Подмосковья оформили свыше 18 млн цифровых пропусков

https://static.news.ru/photo/f3c6663a-8f7e-11ea-af80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 18,3 млн цифровых пропусков для передвижения на транспорте выдали жителям Московской области с 15 апреля.

Согласно данным областного Министерства государственного управления, информационных технологий и связи, в общей сложности оформлено 18 390 999 пропусков. Из них 115 тысяч юридических лиц заказали свыше 2,1 млн пропусков для своих сотрудников, физические лица — 16,2 млн.

Более 13,4 млн пропусков выдано с помощью мобильного приложения, свыше 1,7 млн через Госуслуги и около 1 млн по СМС, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что онлайн-сервис для проверки цифровых пропусков сотрудников заработал в столице. Система запущена на платформе Московского инновационного кластера i.moscow.