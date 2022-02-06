Жители Петербурга потребовали уволить директора гимназии после скандала

Подписчики аккаунта в соцсети «ВКонтакте» гимназии № 168 в Санкт-Петербурге потребовали уволить директора учебного заведения Светлану Лебедеву после того, как она вынудила педагога Серафиму Сапрыкину уволиться из-за чтения на уроке стихов Александра Введенского и Даниила Хармса, передаёт Telegram-канал Readovka. Гневные комментарии были оставлены на странице гимназии, однако позже они были удалены.

Учителя, как и врачи, должны повышать свой профессиональный уровень постоянно — как можно руководить школой, не обладая должным культурным уровнем и не стремясь расширять собственный образовательный кругозор? — написала одна из подписчиц.

Другие пользователи соцсети выразили мнение, что Лебедевой «пора на пенсию». Они назвали «позором» произошедшее с Сапрыкиной.

Ранее стало известно, что учительница гимназии № 168 была вынуждена уволиться после того, как прочитала ученикам стихотворения репрессированных поэтов — Введенского и Хармса. Лебедева после тематического урока собрала экстренное совещание и выдвинула педагогу ультиматум —​ либо уволиться, либо она уйдёт по статье об утрате доверия.

По словам Сапрыкиной, директор гимназии заявила, что Введенский и Хармс — «враги народа» и «пособники фашистов», заслуженно схваченные в своё время НКВД. Учительница попыталась напомнить Лебедевой, что литераторы уже были оправданы посмертно, однако это не спасло ситуацию.

По сообщению «Фонтанки», Хармс и Александр Введенский проходили по делу о создании антисоветской нелегальной группировки литераторов в детском отделе Госиздата в 1931 году. Тогда они были заключены в тюрьму и временно высланы из Ленинграда. В 1941-м повторные аресты привели обоих к гибели.

Хармс был реабилитирован в 1960 году, а Введенский — в 1964-м.