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Спонтанный музыкальный флешмоб произошёл у фонтана на улице Чокана Валиханова в Омске.

Организаторы мероприятия предложили прохожим принять участие в акции, которая началась с хоровода, пишет «Город55».

Через несколько минут у фонтана собрались около 150 человек. Среди них оказались школьники, студенты и омичи старшего поколения.

Толпа за несколько минут успела спеть песни Светланы Лободы, Тимы Белорусских и других звёзд. Не обошлось и без легендарной «Калинки-малинки».

На происходящее отреагировала полиция. Сначала правоохранители окружили толпу, подумав о начале несанкционированной акции. Разобравшись в ситуации полицейские стали подпевать омичам наблюдая за флешмобом.

Ранее к флешмобу, организованному резидентом Comedy Club Гариком Харламовым, присоединилсяамериканский актёр Джаред Лето, писал News.ru.