Жителей Москвы начнут прививать от COVID-19 на работе

https://static.news.ru/photo/d91f8b92-c90a-11eb-a820-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Жители столицы, которые трудятся в крупных или средних компаниях, смогут привиться от коронавируса прямо на рабочем месте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения Москвы.

Город идёт навстречу предприятиям, у которых есть сотрудники, желающие получить прививку. Специально для этого совместно департаментом здравоохранения и управлением Роспотребнадзора по Москве организовано прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции непосредственно на территории работодателя, — рассказали в ведомстве.

Там разъяснили, что для проведения вакцинации сотрудников работодателям необходимо обратиться в депздрав или Роспотребнадзор. В ответ будет организован выезд медицинской бригады.

В департаменте добавили, что риск заражения COVID-19 по-прежнему высок. Самым эффективным способом защиты остаётся вакцинация. В столице созданы все условия для быстрого и удобного прохождения этой процедуры.

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в России за минувшие сутки выявлено 10 407 новых случаев заражения. Это максимальный показатель с марта. В Москве зафиксировано 4124 новых случая COVID-19.

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил рост заболеваемости тем, что летом граждане стали более мобильны и активнее общаются друг с другом. Он призвал россиян прививаться, чтобы защитить себя и своих близких.