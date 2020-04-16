Жители Москвы продолжают часто нарушать режим самоизоляции

https://static.news.ru/photo/0c29a202-7fe7-11ea-b528-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители Москвы и гости столицы в период пандемии коронавирусной инфекции нового типа продолжают часто нарушать предписания властей по необходимому соблюдению режима самоизоляции. Об этом 16 апреля сообщил начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.

По его словам, ситуация с соблюдением режима всё ещё не становится лучше. Москвичи продолжают гулять по улицам. Многие делают это вместе с детьми.

Всё равно наши граждане ходят на улицу, на прогулки, на детские площадки, гуляют в парках и жарят шашлыки. Надеюсь, что погода сегодняшняя и вчерашняя, которая не располагает к прогулкам, несколько поможет, позволит гражданам остаться дома, — заявил Данчиков в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее начальник главного контрольного управления рассказал, что на данный момент в Москве составлено примерно 12 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции.

Как писал NEWS.ru, врач-рентгенолог ГКБ № 40 в Коммунарке Элеонора Баланюк на своей странице в социальной сети обратилась к жителям Москвы, которые не соблюдают введённых на фоне пандемии коронавируса правил самоизоляции.