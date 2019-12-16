https://static.news.ru/photo/f25e70e6-200a-11ea-88b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские автовладельцы в преддверии Нового года начали активнее пользоваться личным транспортом. Количество поездок увеличилось на 15%, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

При этом, отметили там, увеличилось и количество иногородних машин. Их количество увеличилось на сто тысяч, сказано в сообщении ЦОДД в Twitter.

Основные места притяжения — центр города, крупные торговые центры и магазины, уточнили в организации.

Перед Новым годом количество автомобилей из Подмосковья и других регионов продолжает расти. Сегодня - уже на 100 тыс. авто больше. Число поездок внутри города тоже выросло на 15%. Основные места притяжения - центр города, крупные ТЦ и магазины. pic.twitter.com/fo2mhh56lg — ЦОДД (@gucodd) 16 декабря 2019 г.

Ранее, как писал NEWS.ru, в ЦОДД предупредили, что основной пик загруженности столичных дорог придётся на период с 23 по 29 декабря.