Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские автовладельцы в преддверии Нового года начали активнее пользоваться личным транспортом. Количество поездок увеличилось на 15%, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

При этом, отметили там, увеличилось и количество иногородних машин. Их количество увеличилось на сто тысяч, сказано в сообщении ЦОДД в Twitter.

Основные места притяжения — центр города, крупные торговые центры и магазины, уточнили в организации.

Ранее, как писал NEWS.ru, в ЦОДД предупредили, что основной пик загруженности столичных дорог придётся на период с 23 по 29 декабря.

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