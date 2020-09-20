Жители Краснодара запечатлели на видео девочку-маугли

https://static.news.ru/photo/53b238a2-fb46-11ea-85d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жители одного из районов Краснодара 19 сентября заметили на улице ребёнка со странными повадками.

Обеспокоенные горожане попытались обратиться в службу опеки и записали девочку-подростка на видео, сообщает «Блокнот Краснодар».

На площадке гулял в полном одиночестве ребёнок лет семи. Рядом с ним взрослых не было. Ребёнок не разговаривает, не ходит, лает, ползает, одета очень легко и периодически лежит на земле. Причём лай очень естественный, — рассказала местная жительница.

Она пояснила, что позвонила в службу опеки, однако ей рекомендовали обратиться к участковому. Пока горожанка пыталась связаться с социальными службами, девочка ушла в неизвестном направлении.

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