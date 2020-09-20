Жители Краснодара запечатлели на видео девочку-маугли

Жители одного из районов Краснодара 19 сентября заметили на улице ребёнка со странными повадками.
Обеспокоенные горожане попытались обратиться в службу опеки и записали девочку-подростка на видео,
На площадке гулял в полном одиночестве ребёнок лет семи. Рядом с ним взрослых не было. Ребёнок не разговаривает, не ходит, лает, ползает, одета очень легко и периодически лежит на земле. Причём лай очень естественный, — рассказала местная жительница.
Она пояснила, что позвонила в службу опеки, однако ей рекомендовали обратиться к участковому. Пока горожанка пыталась связаться с социальными службами, девочка ушла в неизвестном направлении.
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