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Жители Краснодара запечатлели на видео девочку-маугли

16:22, 20 сентября 2020
Фото: pixabay.com

Жители одного из районов Краснодара 19 сентября заметили на улице ребёнка со странными повадками.

Обеспокоенные горожане попытались обратиться в службу опеки и записали девочку-подростка на видео, сообщает «Блокнот Краснодар».

На площадке гулял в полном одиночестве ребёнок лет семи. Рядом с ним взрослых не было. Ребёнок не разговаривает, не ходит, лает, ползает, одета очень легко и периодически лежит на земле. Причём лай очень естественный, — рассказала местная жительница.

Она пояснила, что позвонила в службу опеки, однако ей рекомендовали обратиться к участковому. Пока горожанка пыталась связаться с социальными службами, девочка ушла в неизвестном направлении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 43-летний инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД Кировского района Санкт-Петербурга предстанет перед судом за избиение дачника тряпкой.

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