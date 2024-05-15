Жители Калуги ополчились на Евгения Кафельникова за слова о рабстве России Жители Калуги попросили не пускать Евгения Кафельникова на теннисный турнир

Фото: Андрей Иванов/ТАСС

Евгений Кафельников

Жители Калужской области обратились к общественникам из движения «Зов народа» и главе региона Владиславу Шапше с просьбой не пускать теннисиста Евгения Кафельникова на детский теннисный турнир в Калуге, пишет Telegram-канал SHOT. Инициаторы обращения уверены, что олимпийский чемпион превратился во «врага народа» из-за антироссийских высказываний.

Местные жители пишут, что раньше Кафельников был уважаемым спортсменом, но теперь его можно поставить в один ряд с иноагентами, несмотря на то, что он остался в Москве. Они напомнили о публикациях Кафельникова, в которых он высказывался за введение санкций против РФ, говорил о «рабском сознании» народа России и выступал против проведения СВО, и на этом основании требуют исключить теннисиста из списка лиц, приглашенных на губернаторский турнир в честь Дня защиты детей.

Ранее Кафельников осудил слова президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова о том, что российские теннисисты, которые собираются участвовать в Олимпиаде в Париже, являются «командой иноагентов», которые большую часть времени живут за рубежом и там же зарабатывают деньги. По его мнению, это высказывание должно остаться на совести Позднякова.