Жители Хабаровска просят убрать «пугающий памятник» врачу с ребёнком

Памятник врачу с ребёнком стал поводом для крупного «скульптурного» скандала в Хабаровске. Скульптура вызвала негативную реакцию жителей, они требуют убрать её из строящегося сквера, пишет РИА Новости.

Памятник поставлен на средства частного инвестора. Он представляет собой девушку в форме медика со стетоскопом на шее, рядом с ней стоит подросток. Фигуры хабаровчане назвали «жуткими и депрессивными», они просят мэрию убрать скульптуру, но сделать это непросто.

По сообщению представителей администрации города, инвестор вложил в строительство сквера более 30 млн рублей, строится объект на правах частно-муниципального партнёрства. За счёт частника поставлены ротонда и памятник. Мэрия не располагает информацией о намерении убрать или заменить скульптуру.

С жителями Хабаровска солидарны и пользователи Сети. В комментариях к посту с фото врача с ребёнком они также выражают негодование по поводу «очередного ляпа». «Если честно, глядя на эти фигуры, как будто повели на опыты», «Метафоричное состояние медицины РФ», «Оставьте, пусть пациенты боятся», пишут в комментариях пользователи.

Ранее жители города Павлово Нижегородской области испугались памятника молодожёнам, который установили возле местного ЗАГСа. В соцсетях пользователи удивились, как мог появиться такой арт-объект в «городе мастеров и художников».