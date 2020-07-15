Жители Дальнего Востока скупили билеты на рейсы до черноморских курортов

https://static.news.ru/photo/880b9908-c6fe-11ea-934d-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Представитель Российского союза туриндустрии Валентина Асеева заявила, что прямые рейсы из Хабаровска и Владивостока в Сочи и Симферополь вылетают практически со 100-процентной загрузкой. Авиаперелёты в июле стала выполнять авиакомпания «Россия».

По словам Асеевой, загрузка чартеров из Хабаровска составляет 90-99%. При этом из городского аэропорта в Сочи за неделю летает два самолёта, в Симферополь — один. Международный аэропорт Владивосток отправляет самолёты на черноморские курорты заполненными на 100%, сообщает ТАСС.

Асеева уточнила, что отдых в Сочи у дальневосточников более популярен, чем в Крыму из-за лучших и более дешёвых условий размещения. Она также предположила, что интерес к черноморским курортам у жителей Дальнего Востока может пойти на спад.

При запуске чартеров были достаточно низкие цены на туры, что, в том числе, спровоцировало высокий спрос. В настоящее время стоимость туров поднялась примерно на 60%, — объяснила Асеева.

За летний сезон авиакомпания «Россия» намерена перевезти к курортам Чёрного моря около 50 тысяч дальневосточников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что раскрыты основные способы наживы на туристах, отдыхающих в Крыму. Зачастую туристы выбирают отели по красивым фотографиям, заранее платят большую сумму за квартиру или частную виллу, а по приезде в Крым оказывается, что всё выглядит несколько иначе, нежели в Интернете. Кроме того, нередко туристы по ошибке бронируют многолюдный «участок-общагу» вместо частной виллы.